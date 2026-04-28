ららぽーと横浜で「パンまみれフェス」! 全国の人気パン店が集結、キッチンカーも出店
三井ショッピングパーク ららぽーと横浜は5月9日〜17日、全国のパン屋が集う「パンまみれフェス〜パンから広がる小麦のごちそう〜」を開催する。
パンまみれフェス〜パンから広がる小麦のごちそう〜
今年は会場を屋外や駐車場まで拡大し、初出店7店舗を含む計16店舗のパン屋が前半(5月9日〜12日)、後半(5月13日〜17日)の日程に分かれて登場する。
計16店舗のパン屋が登場
フェス期間中の週末には、セントラルガーデンKiLaLa＆平面駐車場内特設会場に11台のキッチンカーが登場する。キャラクター・ポムポムプリンの30周年記念ワゴンによる限定セット販売や、パンにちなんだ多彩なメニューが楽しめる。
11台のキッチンカーが登場
5月14日には、那須の人気店「ペニーレイン」の看板商品「ブルーベリーブレッド」を、100個限定で販売する。
「ブルーベリーブレッド」を100個限定で販売
5月9日〜25日には「パンどろぼう POP-UP SHOP」、5月1日〜11日には「あさぎり牛乳」の期間限定催事も開催。5月16日には山崎製パンによる親子サンドイッチ教室も開催する。
山崎製パンによる親子サンドイッチ教室も開催
パンまみれフェス〜パンから広がる小麦のごちそう〜
今年は会場を屋外や駐車場まで拡大し、初出店7店舗を含む計16店舗のパン屋が前半(5月9日〜12日)、後半(5月13日〜17日)の日程に分かれて登場する。
計16店舗のパン屋が登場
11台のキッチンカーが登場
5月14日には、那須の人気店「ペニーレイン」の看板商品「ブルーベリーブレッド」を、100個限定で販売する。
「ブルーベリーブレッド」を100個限定で販売
5月9日〜25日には「パンどろぼう POP-UP SHOP」、5月1日〜11日には「あさぎり牛乳」の期間限定催事も開催。5月16日には山崎製パンによる親子サンドイッチ教室も開催する。
山崎製パンによる親子サンドイッチ教室も開催