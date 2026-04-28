【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,167.79 ▼62.92（4/27）NASDAQ：24,887.10 △50.50（4/27） 1.概況 米国市場は高安まちまちの展開となりました。イランが戦闘終結に向け新たな提案をしたとする報道がある一方で、米国側の姿勢は不透明であり和平協議は停滞しています。ダウ平均は118ドル安の49,112ドルで取引を開始しました。寄付き直後に上昇し、日本時間22時35分に122ドル高の49,353ド