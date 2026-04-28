約7年ぶりの劇場公開作品として期待が高まっている新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日、日米同時公開）を控え、5月4日の「スター・ウォーズの日」に向け、関連グッズが続々と発売されている。本記事では、ディズニーストアおよび公式オンラインストアで順次発売中の「スター・ウォーズ」関連コレクションを紹介する。【画像】この記事に関連するそのほかの写真定番キャラクターをモチ