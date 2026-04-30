『刀剣乱舞』10周年記念本、改めて謝罪オリコンニュース

「刀剣乱舞ONLINE」掲載内容の不備を謝罪 対応の変更を発表

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 小学館集英社プロダクションは30日、掲載内容の不備に関して改めて謝罪した
  • 刀剣乱舞ONLINE」の10周年を祝う大切な記念本で、対応の変更を発表
  • 「読者の皆様の信頼を損ねる、あってはならない重大な事態です」とした
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