マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）版スパイダーマン最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』では、トム・ホランド演じるピーター・パーカーの、より孤独でエモーショナルな物語が描かれることになりそうだ。 監督を務めるのは、『シャン・チー／テン・リングスの伝説』（2021）のデスティン・ダニエル・クレットン。米のインタビュ&#12