「スター・ウォーズの日」目前、新作映画に向けてグッズ続々 ボイス変換ヘルメットや光るライトセーバーも登場
約7年ぶりの劇場公開作品として期待が高まっている新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日、日米同時公開）を控え、5月4日の「スター・ウォーズの日」に向け、関連グッズが続々と発売されている。本記事では、ディズニーストアおよび公式オンラインストアで順次発売中の「スター・ウォーズ」関連コレクションを紹介する。
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定番キャラクターをモチーフにしたファッションアイテムや雑貨に加え、「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2026」のロゴ入り限定デザインなど、ファン必見のラインナップが勢ぞろい。
中でも注目は、新作映画に向けて登場する『マンダロリアン』関連アイテム。ボイスチェンジ機能付きのマンダロリアンのヘルメットや、笑ったり声を発したりするギミック付きのグローグーの肩乗りぬいぐるみなど、遊び心あふれる商品が展開される。さらに、トーキングアクションフィギュアやフィギュアセットなど、劇中シーンを再現できるアイテムも充実している。
また、シリーズの象徴ともいえるライトセーバーでは、「スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジ」で展開されているオビ＝ワン・ケノービのレガシーライトセーバーも登場。ブレードの発光や動きに連動した効果音など、臨場感のある仕様となっている。
このほか、オーダーメイドシリーズ「D-Made」からは新アートが登場し、Tシャツやパーカーなどに展開。東京・新宿のディズニーフラッグシップ東京では、限定カードがもらえる“あいこじゃんけん”や、オリジナルクイズ大会などの企画も実施される。
5月4日の「スター・ウォーズの日」は、名台詞「May the Force be with you.（フォースと共にあらんことを）」にちなむ語呂合わせから生まれた記念日。毎年、世界中のファンが作品を祝い、関連イベントが開催される。今年は映画最新作の公開も控えており、関連グッズやイベントを通じて、シリーズの熱気はさらに高まりそうだ。
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定番キャラクターをモチーフにしたファッションアイテムや雑貨に加え、「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2026」のロゴ入り限定デザインなど、ファン必見のラインナップが勢ぞろい。
また、シリーズの象徴ともいえるライトセーバーでは、「スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジ」で展開されているオビ＝ワン・ケノービのレガシーライトセーバーも登場。ブレードの発光や動きに連動した効果音など、臨場感のある仕様となっている。
このほか、オーダーメイドシリーズ「D-Made」からは新アートが登場し、Tシャツやパーカーなどに展開。東京・新宿のディズニーフラッグシップ東京では、限定カードがもらえる“あいこじゃんけん”や、オリジナルクイズ大会などの企画も実施される。
5月4日の「スター・ウォーズの日」は、名台詞「May the Force be with you.（フォースと共にあらんことを）」にちなむ語呂合わせから生まれた記念日。毎年、世界中のファンが作品を祝い、関連イベントが開催される。今年は映画最新作の公開も控えており、関連グッズやイベントを通じて、シリーズの熱気はさらに高まりそうだ。