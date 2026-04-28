日本テレビ『news zero』で、3年目のシーズンに突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが対談する『巨人軍監督日記』が27日に放送されました。プロ2年目のシーズンで躍動する浦田俊輔選手への期待と、2024年にベストナインとゴールデングラブを獲得した吉川尚輝選手との内野起用の構想を語りました。まずは2塁手として今シーズン開幕スタメンを勝ち取り、好プレーも連発している浦田選手。打線では上位にも起用す