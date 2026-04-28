婚活市場には、自分の都合しか考えていないやばい条件を平然と突きつけてくる人が一定数潜んでいるようだ。神奈川県の30代女性は、結婚相談所での婚活中に、古い価値観を根強く持った男性に遭遇した経験がある。「長男の嫁になるので当然、両親の世話は全てやりますよね」お見合い相手は40代半ばの男性。プロフィールには、「結婚後は両親とは別居」と書かれていた。しかしいざ会ってみると、「別居ではあるが実家のすぐ近くに住み