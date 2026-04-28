◇東京六大学野球第3週最終日法大8−6早大（2026年4月27日神宮）法大は2点リードの8回から救援した右腕・桜田が2回を完全投球で無失点に封じて逃げ切った。青森山田時代の3年春に出場した選抜後に球速が約10キロダウンし「野球をやめたい」と思うほどの不振に陥った。入学後は地道なフォーム修正に取り組んで今春リーグ戦でデビュー。5戦目で初勝利を挙げ「やっぱり（野球を）続けてよかった」とかみしめた。▼早大