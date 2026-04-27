一見すると年齢差を感じさせない芸能人夫婦でも、実は妻が年上ということがあります。見た目や空気感とのギャップが印象的です。All About ニュース編集部は4月7日、全国20〜70代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は姉さん女房と知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：山崎育三郎＆安倍なつみ／58票2位にラン