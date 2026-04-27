実は「姉さん女房」と知って驚いた芸能人夫婦ランキング！ 2位「山崎育三郎＆安倍なつみ」、1位は？
一見すると年齢差を感じさせない芸能人夫婦でも、実は妻が年上ということがあります。見た目や空気感とのギャップが印象的です。
All About ニュース編集部は4月7日、全国20〜70代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は姉さん女房と知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、山崎育三郎さん＆安倍なつみさん夫妻です。安倍さんは山崎さんより5歳年上の姉さん女房。2人は約4年間の交際を実らせ、2015年にゴールインしました。
ミュージカル界のプリンスと「モーニング娘。」の初代人気メンバーの結婚発表は、当時大きな話題に。3児の母となった安倍さんは仕事をセーブし、山崎さんは俳優として活躍するほか、公式YouTubeチャンネル『どうも、山崎育三郎です。』を開設しています。
回答者からは「なっちがかわいくて育三郎さんは落ち着いてるので分かりませんでした」（40代女性／大阪府）、「安倍なつみが童顔なので年下だと思っていた」（50代女性／東京都）、「ナッチは国民の妹キャラだったから驚いた」（40代女性／北海道）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、賀来賢人さん＆榮倉奈々さん夫婦です。2人は2014年放送のドラマ『Nのために』（TBS系）で共演し、2016年に結婚を発表。
2022年にはファッション誌『ハーパーズ バザー』（ハースト婦人画報社）の表紙を夫婦で飾っています。SNSでもたびたび仲むつまじいツーショットを披露しており、歳の差を感じさせない理想のおしどり夫婦です。
回答コメントでは「賀来賢人より一歩引いてそうなイメージだから」（20代女性／山梨県）、「お二人の雰囲気がとても自然でお似合いなので、榮倉さんの方が年上だと意識したことがなかったから」（30代女性／長崎県）、「週刊誌などに撮られてる写真や、インスタがかわいい！」（30代女性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月7日、全国20〜70代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は姉さん女房と知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：山崎育三郎＆安倍なつみ／58票
2位にランクインしたのは、山崎育三郎さん＆安倍なつみさん夫妻です。安倍さんは山崎さんより5歳年上の姉さん女房。2人は約4年間の交際を実らせ、2015年にゴールインしました。
回答者からは「なっちがかわいくて育三郎さんは落ち着いてるので分かりませんでした」（40代女性／大阪府）、「安倍なつみが童顔なので年下だと思っていた」（50代女性／東京都）、「ナッチは国民の妹キャラだったから驚いた」（40代女性／北海道）といったコメントが寄せられています。
1位：賀来賢人＆榮倉奈々／81票
1位にランクインしたのは、賀来賢人さん＆榮倉奈々さん夫婦です。2人は2014年放送のドラマ『Nのために』（TBS系）で共演し、2016年に結婚を発表。
2022年にはファッション誌『ハーパーズ バザー』（ハースト婦人画報社）の表紙を夫婦で飾っています。SNSでもたびたび仲むつまじいツーショットを披露しており、歳の差を感じさせない理想のおしどり夫婦です。
回答コメントでは「賀来賢人より一歩引いてそうなイメージだから」（20代女性／山梨県）、「お二人の雰囲気がとても自然でお似合いなので、榮倉さんの方が年上だと意識したことがなかったから」（30代女性／長崎県）、「週刊誌などに撮られてる写真や、インスタがかわいい！」（30代女性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)