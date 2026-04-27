タレントでモデルの大河内志保が、27日までにInstagramを更新。ミニ丈ワンピース姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】54歳美魔女モデル・大河内志保が「スタイル抜群」、ショーパン“美脚”ショットも（5枚）SNSにて自身のスタイル抜群な近影を度々披露し、称賛の声が寄せられている大河内。そんな彼女が今回、「いつまでも女性を楽しみたい派体幹の為もありヒールはよく履きます」と投稿したのは自身の