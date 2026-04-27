実施中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアにて、克・亜樹氏によるマンガ「ふたりエッチ」がセール価格で販売されている。 本作はお互いに経験がないままお見合い結婚した、真と優良愛の性のステップアップラブストーリー。現在Kindleストアでは、本作の通常版及びカラー版が、全巻約30％オフで販売されている。