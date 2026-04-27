乃木坂46・4期生、金川紗耶の1st写真集が、DONUTS／主婦の友社より6月30日に発売されることが決定。金川のコメントと先行カットが到着した。【写真】“やんちゃん”金川紗耶の多幸感があふれた先行カット“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶。は、2001年10月31日生まれの24歳。北海道出身。2018年8月、坂道合同オーディションに合格。同年12月、乃木坂46 4期生のメンバーとしてデビュー。2020年には女性ファッション誌『Ra