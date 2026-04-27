乃木坂46・金川紗耶1st写真集6.30発売決定「1人の人間として素の自分が表現された1冊になった」
乃木坂46・4期生、金川紗耶の1st写真集が、DONUTS／主婦の友社より6月30日に発売されることが決定。金川のコメントと先行カットが到着した。
【写真】“やんちゃん”金川紗耶の多幸感があふれた先行カット
“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶。は、2001年10月31日生まれの24歳。北海道出身。2018年8月、坂道合同オーディションに合格。同年12月、乃木坂46 4期生のメンバーとしてデビュー。2020年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルにも抜てき。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合にて「きつねダンス」を披露し、大きな話題となった。現在、グループ活動に加え、バラエティやラジオ出演などマルチに活躍の場を広げている。
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込まれている。
洋服が大好きな彼女らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ彼女だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。
記念すべき第1弾の先行カットでは、ドゥブロブニクの街で自由気ままにはしゃぐ愛らしい3枚を公開。息を飲むような美しい絶景の中で、輝きを放つ“やんちゃん”の多幸感が表現されている。
くしゃっと笑う自然体なかわいさと、思わず見惚れてしまう洗練された大人の色気。24歳の今だからこそ実現できた、珠玉の写真集が完成。
金川は「目標に掲げてきた写真集をついに出させていただくことになりました。海外旅行の経験はほとんどなかったのですが、憧れていたヨーロッパの地で撮影をさせていただいて、心から楽しい時間を過ごせました。キレイな景色を眺めて、美味しいものを食べて、アクティブに動き回って…。撮影していただいた写真を見ていたら、どの瞬間も自分が本当に楽しそうに笑っていて、アイドルとしての金川紗耶の姿だけではなく、1人の人間として素の金川紗耶が表現された1冊になったなと感じています」とコメント。
「一緒に海外旅行を楽しんでいる気分を味わいながら、楽しんで見ていただけると嬉しいです！」と言葉を寄せている。
なお、本書には特典として、ポストカード6種類中1点封入される。
また、写真集公式Xも開設。オフショットや最新情報を随時更新予定だ。
乃木坂46 金川紗耶1st写真集（タイトル未定）は、DONUTS／主婦の友社より6月30日発売。定価2650円（税込）。
【写真】“やんちゃん”金川紗耶の多幸感があふれた先行カット
“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶。は、2001年10月31日生まれの24歳。北海道出身。2018年8月、坂道合同オーディションに合格。同年12月、乃木坂46 4期生のメンバーとしてデビュー。2020年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルにも抜てき。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合にて「きつねダンス」を披露し、大きな話題となった。現在、グループ活動に加え、バラエティやラジオ出演などマルチに活躍の場を広げている。
洋服が大好きな彼女らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ彼女だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。
記念すべき第1弾の先行カットでは、ドゥブロブニクの街で自由気ままにはしゃぐ愛らしい3枚を公開。息を飲むような美しい絶景の中で、輝きを放つ“やんちゃん”の多幸感が表現されている。
くしゃっと笑う自然体なかわいさと、思わず見惚れてしまう洗練された大人の色気。24歳の今だからこそ実現できた、珠玉の写真集が完成。
金川は「目標に掲げてきた写真集をついに出させていただくことになりました。海外旅行の経験はほとんどなかったのですが、憧れていたヨーロッパの地で撮影をさせていただいて、心から楽しい時間を過ごせました。キレイな景色を眺めて、美味しいものを食べて、アクティブに動き回って…。撮影していただいた写真を見ていたら、どの瞬間も自分が本当に楽しそうに笑っていて、アイドルとしての金川紗耶の姿だけではなく、1人の人間として素の金川紗耶が表現された1冊になったなと感じています」とコメント。
「一緒に海外旅行を楽しんでいる気分を味わいながら、楽しんで見ていただけると嬉しいです！」と言葉を寄せている。
なお、本書には特典として、ポストカード6種類中1点封入される。
また、写真集公式Xも開設。オフショットや最新情報を随時更新予定だ。
乃木坂46 金川紗耶1st写真集（タイトル未定）は、DONUTS／主婦の友社より6月30日発売。定価2650円（税込）。