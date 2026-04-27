大分市の高崎山自然動物園で今年最初の赤ちゃんザルが誕生しました。公募で決まった赤ちゃんの名前は？ 【写真を見る】高崎山で今年第1号赤ちゃんザル誕生投票で決まった名前は？大分 （井口尚子キャスター）「今年の第1号赤ちゃんが生まれたB群が山から下りてきています。あそこにいます、お母さんにぎゅっとしがみついています」 高崎山で25日、今年最初の赤ちゃんザルの誕生がB群で確認されました。赤ちゃんはオス