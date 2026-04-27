大分市の高崎山自然動物園で今年最初の赤ちゃんザルが誕生しました。公募で決まった赤ちゃんの名前は？

【写真を見る】高崎山で今年第1号赤ちゃんザル誕生 投票で決まった名前は？ 大分

（井口尚子キャスター）「今年の第1号赤ちゃんが生まれたB群が山から下りてきています。あそこにいます、お母さんにぎゅっとしがみついています」

高崎山で25日、今年最初の赤ちゃんザルの誕生がB群で確認されました。赤ちゃんはオスで500グラム程度。9歳の母親「ハクセキ」にとって第2子となります。

（高崎山自然動物園・藤田忠盛さん）「お母さんは非常に丁寧に抱っこもしています。しがみつく力が見ていて感じられるので安心しています」

毎年第1号の赤ちゃんに投票で名前を付けている高崎山。今年は、2月のオリンピックにちなんで「ミラノ」に決まりました。

生まれたばかりのミラノくん、早速訪れた人の注目を集めていました。

（訪れた人）「かわいいです。小さかったです思っていたより」「ずっとしがみついているのがとてもかわいかった」「会えると思わなかったので出てきてくれてうれしかった」「手とか顔とかかわいかった強くなってほしい」

（高崎山自然動物園・藤田忠盛さん）「日本人の選手がミラノオリンピックで活躍していたのでそれにあやかって。ぜひ活躍してもらって高崎山をアピールしてもらえれば」

去年は74匹の赤ちゃんが生まれた高崎山。これから出産ラッシュが始まり今シーズンは100匹ほどの誕生を見込んでいるそうです。