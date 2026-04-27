ミュージシャンでクリエイターの藤原ヒロシ氏が、27日までに自身のインスタグラムを更新。“ほしい車”を明かした。【写真】ツートンカラーが圧倒的にかわいい…藤原ヒロシが「ほしい」と明かしたヨーロッパで人気の超小型EVの全貌藤原氏は「これが日本にもあれば、買いたい」というコメントと共に、白×緑というツートーンカラーのコンパクトカーの写真を公開。同車は、フィアットの超小型EV『Topolino（トポリーノ）』で欧