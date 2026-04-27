4月も最終盤。今週からゴールデンウイークの連休に入る人も多いかもしれません。中には休み前の仕事の追い込みで、毎日忙しくしているという人もいるかも。根を詰めた業務の合間には、おいしいスイーツでほっと一息ついてはいかがでしょうか。2026年4月・5月の新作5品まとめ(4月28日発売予定)本記事では、ファミリーマートで4月28日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。ファミリーマート2026年4月・5月の