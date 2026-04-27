フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ五輪銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）が27日、さいたま市内にある母校・埼玉栄中高で報告会を行った。全校生徒に向けた放送で「卒業生として五輪、世界選手権でメダルを獲得できたこと本当にうれしく思っています。応援をしていただいたこそのメダルだと思っている。これからも卒業生として良い結果を報告できるように精進したい」とあいさつした。中学3年から地元・仙