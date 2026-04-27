あると便利！水煮大豆 お酒のつまみがほしいとき、意外とあると便利なのが水煮大豆。缶詰や袋に入っていて、すでに茹でてあるので、そのままほかの食材と和えてもよし、揚げてもよし、煮物に使ってもいいんです。そんな水煮大豆を使ったレシピのなかから、お酒が進みそうな4品をご紹介します。 塩昆布でピクルス風にんにくとチーズの風味が◎キムチとじゃこで食感楽しいクリチで！食べたいときにすぐできる なにかと疲れが溜ま