ＤｅＮＡは２７日、伊勢大夢投手（２８）と蝦名達夫外野手（２８）が、日本海老協会公認「名誉海老大使」にＷ就任したことを発表した。２人はファンから「イセエビコンビ」として親しまれており、今回の就任は、日本海老協会が主催する「えび丸ごと夢の料理コンテスト２０２５」で優秀作品を受賞した「こども海老大使」から寄せられたメッセージがきっかけとなっている。その中身は「横浜ＤｅＮＡベイスターズのイセエビコン