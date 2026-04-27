ＤｅＮＡは２７日、伊勢大夢投手（２８）と蝦名達夫外野手（２８）が、日本海老協会公認「名誉海老大使」にＷ就任したことを発表した。

２人はファンから「イセエビコンビ」として親しまれており、今回の就任は、日本海老協会が主催する「えび丸ごと夢の料理コンテスト２０２５」で優秀作品を受賞した「こども海老大使」から寄せられたメッセージがきっかけとなっている。

その中身は「横浜ＤｅＮＡベイスターズのイセエビコンビのようにエビ大使になれて嬉しいです。伊勢選手と蝦名選手のように、私も海老の魅力発信を頑張っていきたいです。（伊勢蝦子さん １４歳）」というもので、日本海老協会が「名誉海老大使」就任を打診。このほど快諾した。

伊勢は球団を通じ「名誉海老大使のお話をいただき、ありがたくお受けさせていただきました。『伊勢海老』は威勢や繁栄の象徴と言われていますので、蝦名と共にチームを盛り上げられるように頑張っていきます」、蝦名は「名誉海老大使のお話をいただいた時は驚きましたが、ありがたくお受けさせていただきました。野球で活躍して、『エビ』という言葉がたくさん使われるよう頑張っています」とコメントした。

２人は競技活動を最優先とした上で、子どもたちへの海老の魅力発信に関する広報活動などを行っていく。