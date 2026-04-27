記事ポイントGW2日間限定、名古屋駅すぐのユニモールで手作り体験が集結ラッシュ・スタバによる本格ワークショップが1,100円〜体験可能参加・購入者に各日先着100名ミニカーネーションをプレゼントゴールデンウィークの思い出を、名古屋の地下街で。2026年5月4日(月・祝)・5日(火・祝)、名古屋駅直結のユニモールが「わっっっくわくマルシェ」を開催します。手作り体験、ポップアップショップ、ストリートピアノと、1日楽しめるコ