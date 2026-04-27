4月27日(月)22:00LIVEスタート予定番記者さんが『Jの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は『J1百年構想リーグ第12節レビュー』のLIVE配信を行います。◯LIVE予定MC：海江田哲朗さん｜スタンド・バイ・グリーン22:05〜 広島-C大阪：中野和也さん｜SIGMACLUBweb22:20〜 浦和-横浜FM：河合貴子さん｜浦レポ by 浦和フットボール通信22:35〜 川崎F-千葉：江藤高志さん｜川崎フットボールアディクト22:50〜 FC東京-水戸：後藤勝さん｜青赤