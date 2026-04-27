◆アマン東京から、春から夏へと移ろう季節を表現したアフタヌーンティーが登場。抹茶やライムなどを使った繊細なスイーツたちアマン東京「ザ・ラウンジ by アマン」で、新緑の美しさをモチーフにした「シェイド オブ グリーン アフタヌーンティー」を開催。期間は2026年5月11日（月）から6月14日（日）まで。春の淡い緑から夏の濃い緑へと移ろう季節を、ピスタチオや抹茶、ライムなどを使った繊細なスイーツで表現。また、柑橘が