「先輩の話が聞ける貴重な機会でしたね」「先輩の活躍やアドバイスをつなげていて、すごく大切な活動ですね」【写真】イギリスのリーズ大学留学中に親しくなった男性とカフェですごす佳子さま秋篠宮ご夫妻の次女、佳子さまは3月24日、静岡県浜松市を訪れた。報道によると、就職や日本語学習などについての情報を提供したり、相談に乗るなどの支援活動を続けている日系人グループ「COLORS(カラーズ)」の若者たちと懇談した。そし