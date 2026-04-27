今回は勝ち馬が強かった。4馬身1/4差の完敗を喫したが、日本のスプリント王としての意地は見せて2着を確保した。道中はカーインライジングをマークする位置で運び、直線では懸命に追いすがったものの、その差は詰まらず離される一方。それでも最後まで脚を伸ばして2番手を死守し、他の強豪勢には先着した。2着サトノレーヴJ.モレイラ 騎手「本当に一生懸命に走ってくれる、まさに戦士のような馬です。ただ今回は、世界一のスプ