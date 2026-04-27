死球に受けてグラウンドに倒れ込む近本。試合後に左手首の骨折が判明した(C)産経新聞社盤石の虎はどうなるのか。連覇を目指す、阪神に激震が走った。4月26日、阪神は近本光司が「左手首の骨折」と診断されたことを発表した。【動画】バックスクリーンにぶち込んだ圧巻弾！強烈すぎる佐藤輝明の2打席連続HRシーンその瞬間、球場内はどよめき、そして静寂に包まれた。本拠地・甲子園球場で行われた広島戦で近本は「1番・中堅」