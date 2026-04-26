熊本県高森町でけさ(4月26日朝)、3人が暮らす民家から出火し、全焼しました。この火事によるけが人はいませんでした。 きょう午前9時45分ごろ、高森町都留から「建物が燃えている」と119番通報がありました。 警察によりますと、出火したのは瀬井幸夫さん（77）と息子2人が住む住宅で、火は約2時間後に消えましたが、木造平屋の約160平方メートルが全焼しました。 3人は火が出た際、自宅周辺にいましたが、いずれもけがは