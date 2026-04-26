第12節終了時の順位表と勝ち点差明治安田J1百年構想リーグの第12節が4月25日、各地で行われた。EASTでは首位の鹿島アントラーズが勝利を収めて独走態勢を築く一方、WESTでは上位陣が激しく入れ替わる展開となった。EAST首位の鹿島アントラーズは、アウェーで柏レイソルに1-0で勝利した。この結果、鹿島は勝ち点を32に伸ばし、12試合消化時点で2位のFC東京に勝ち点差6をつけて首位に位置している。柏は勝ち点11のまま9位となっ