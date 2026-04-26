ドジャースの佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、本拠地でのカブス戦に今季5度目の先発。5回0／3を投げて7安打5奪三振1四球4失点の投球を見せた。 ■3本塁打許すも粘りの投球 今季ここまで4試合で白星のなかった佐々木。5度目の登板では好調のカブス打線を相手に粘りの投球を披露した。初回、先頭のニコ・ホーナー内野手に安打を許したものの、アレックス・ブレグマン内野手を併殺打に打ち取る。2回表に