お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロが、きょう26日深夜放送のテレビ大阪バラエティー番組『勇者東ブクロがRPGみたいに街ブラさんぽする旅番組』（深2：00〜2：30）に出演し、自由すぎるロケを繰り広げる。【写真】「いっぱいかけてもらえて幸せでした」？…東ブクロ＆女性たち東ブクロが街をぶらりと散歩し、その魅力を発見していく新感覚の旅番組。行く先々で仲間を増やしてパーティを編成し、ラストダンジョンの攻略を
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