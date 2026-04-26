俳優の梅沢富美男が25日、自身のインスタグラムを更新。駅のプラットホームでたたずむ姿を投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】超なじんでる駅のホームに立つ大物俳優のナチュラルな姿 「30年ぶりに在来線に乗りました。」と伝えた梅沢がアップした写真は、キャップをかぶってホームに立つショット。乗客はまばらとはいえ、大スター。見つけられて囲まれてしまいそうだが、「帽子にスウェットだと