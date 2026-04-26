【イスラマバード＝溝田拓士】米イランの停戦協議で仲介役を担うパキスタンのシャバズ・シャリフ首相は２５日夜、イランのマスード・ペゼシュキアン大統領と電話会談した。パキスタン首相府によると、両氏は地域情勢の現状や今後の取り組みについて５０分間にわたって「詳細な意見交換」を行った。シャリフ氏はサウジアラビアやトルコの首脳らと最近協議した際の概要をペゼシュキアン氏に伝え、米イランの戦闘終結に向けて「誠