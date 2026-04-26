お笑いコンビ「TKO」の木下隆行（54）の最新ショットに驚きの声が寄せられている。【映像】「痩せた」TKO木下の現在の姿やタイでの様子2025年9月に、タイ・バンコクへ移住した木下。自身のInstagramでは、タイでの生活について発信していて、世界最大級のランタン祭りと言われる「イーペン祭り」に母親と訪れた際の様子や、「タイで最も長い階段3790段を上がった所にあるお寺に初詣行って来ました」とコメントし、金髪坊主姿で