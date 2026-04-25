【モデルプレス＝2026/04/25】元ONE N’ ONLYの上村謙信が4月25日、Instagramアカウントを開設。芸能活動を再開していくことを報告した。【写真】元ワンエンメンバー、直筆署名で芸能活動再開報告◆上村謙信、芸能活動再開を報告上村は「昨年、香港で起きた出来事により、関係各位の皆様、そして応援してくださっているファンの皆様に、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「今日に至