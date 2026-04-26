福岡県警は２４日、久留米署が２０歳代の男性を麻薬取締法違反（所持）容疑で誤認逮捕し、約１４時間後に釈放したと発表した。同署は男性に謝罪したという。発表によると、２３日午後１０時半頃、久留米市内の交差点を膨らんで左折する乗用車を巡回中の署員が発見。運転していた男性を職務質問したところ、車内から紙巻きの植物片２本が見つかった。現場での簡易検査で大麻の陽性反応を示し、においや形状からも男性が大麻を所