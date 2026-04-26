最近、家の周りや道端でカメムシを見かけますね。 【閲覧注意】カメムシ画像一覧緑、茶色、極小…「あなたは見たことある？」 庭のサクランボの木にも、カメムシがやってきました。 今年、カメムシは多い？ 今年のカメムシの状況について、害虫駆除を専門とする東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。──カメムシの発生は、今後どうなりそうでしょうか。（東洋産業大野竜徳さん）「香川県農業試験場病害虫防除所の報告書で