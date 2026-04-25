OpenAIの対話型AI「ChatGPT」は、2026年4月時点で世界の週間アクティブユーザー数が9億人を超えています。2022年末の本格ローンチ以降、ChatGPTは私たちの生活の中に着実に浸透しました。春は、新たな環境に身を置く人々が増える季節です。進学や就職、異動、転職といった変化のなかで、「効率よく情報を収集したい」「自分のスキルを高めたい」と考える方も多いのではないでしょうか？こうした新生活のスタートにおいても、ChatGP