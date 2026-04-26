オズワルド伊藤俊介（36）が26日、フジテレビ系「SUNDAYブレイク」（日曜午前7時）にスペシャルキャスターとして生出演。後輩芸人とのキャバクラ訪問時のエピソードを語った。伊藤が谷原章介、鈴木唯アナウンサーとともにレギュラー出演する4月開始の新番組。この日は伊藤の吉本後輩となるエバースの佐々木隆史（33）町田和樹（34）がゲスト出演した。冒頭でエバースは、谷原から「どうですか、情報番組で共演」と、伊藤との共演を