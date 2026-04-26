◆米大リーグドジャース１２―４カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）カブスは２５日（日本時間２６日）、敵地でドジャースに１２−４と打ち負けて連勝が「１０」で止まった。「５番・右翼」でフル出場した鈴木誠也外野手（３１）は、ドジャース先発の佐々木朗希投手（３１）から４号ソロを放つなど、３安打を放って打率が３割２分７厘となった。誠也は、両軍無得点の２回１死走者なしの１