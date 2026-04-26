長男で歌舞伎役者の中村橋之助（30）は、元乃木坂46で女優の能條愛未（31）と今月入籍。能條は自身のYouTubeチャンネルで、左手薬指の指輪を見せながら「無事に入籍してきました」と報告、"中村愛未"となったことを明かした。【画像】取材を振り切ろうと車庫へダッシュする中村芝翫、白昼の屋外での三田寛子との修羅場三田も結婚披露宴に向けた準備に余念がない。前述のInstagramの投稿では、両家そろって参加した料理の試食会