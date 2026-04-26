ドジャースの佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、本拠地でのカブス戦に今季5度目の先発。5回0／3を投げて7安打5奪三振1四球4失点の投球を見せた。

■3本塁打許すも粘りの投球

今季ここまで4試合で白星のなかった佐々木。5度目の登板では好調のカブス打線を相手に粘りの投球を披露した。

初回、先頭のニコ・ホーナー内野手に安打を許したものの、アレックス・ブレグマン内野手を併殺打に打ち取る。2回表には鈴木誠也外野手、4回表にはモイセス・バレステロス捕手に本塁打を浴びるなど3点を失ったが、4回裏にドジャース打線が6点を奪い逆転に成功した。

迎えた5回表にはミゲル・アマヤ捕手にこの日3本目となるソロ本塁打を許し、さらにホーナーに安打を浴びたものの、後続を打ち取り5回を投げ切った。続く6回も続投し、2人のランナーを出したところで降板となった。

佐々木は5回0／3で99球を投げて7安打1四球5奪三振4失点。防御率は6.35となった。試合はドジャースが8－4とリードしており、24歳右腕に今季初勝利がつくか注目が集まる。