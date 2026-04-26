警察や消防によりますと26日午前2時15分ごろ、酒田市船場町2丁目の酒田港で人が海に転落していると110番通報がありました。消防のレスキュー隊が出動し、通報からおよそ35分後の午前2時50分に海面から男性1人を救助しました。救助されたのは50代の男性で意識はあったということです。男性は日本海総合病院に運ばれ手当を受けています。現場は、酒田港東ふ頭の交流施設「SAKATANTO」から北西に150メートルほどの岸壁で