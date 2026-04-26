（１）カーインライジング（パートン）いつも通り稽古の動きはいい。これまでと比べても一番の状態じゃないかな。レース後の回復が早く、そこが他馬との大きな違い。（２）サトノレーヴ（斉藤助手）香港に来てからもリラックスしています。追い切りは半マイルからやって適度な気合乗りで暑さがこたえている様子もなく、最後までしっかり動けて満足できる内容でした。手前の変換もスムーズ。体のバランスも美浦にいた時と変わら