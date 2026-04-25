ITエンジニア・クリエイター特化型エージェント「レバテック」などを提供するレバレジーズは2026年3月17日、IT人材3000人を対象に実施した「静かな退職に関する意識調査」の結果を発表した。静かな退職、「そう思う／どちらかというとそう思う」は44.9％会社を辞めずに、必要最低限の責任のみを果たす働き方、「静かな退職」。調査では、自身が「静かな退職」に当てはまるかを聞いたところ、「そう思う」が16.4％、「どちらかとい