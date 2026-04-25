エア・カナダは、エアバスA321XLR型機を受領した。発注済みの30機のうちの初号機で、SMBCアビエーション・キャピタルがリースする。発注分のうち15機をSMBCアビエーション・キャピタルからリース、残りが直接購入となる。カナダの航空会社として、同型機を始めて導入する。プラット・アンド・ホイットニー製GTFエンジンを搭載している。ビジネスクラスは「1-1」配列のフルフラットシートで、通路に直接アクセスできる。エア・カナ