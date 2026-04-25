福岡県福智町では「上野焼 春の陶器まつり」が開かれています。24日から始まった陶器まつりでは、福岡県福智町の9つの窯元が上野焼の茶わんや湯飲みなどを通常の2割引きで販売しています。400年以上の歴史を持つ上野焼は、ほかの陶器と比べて極めて軽く薄い作りで、使われる釉薬の種類が多いことが特徴です。朝から青空が広がった買い物客がそれぞれの窯元をめぐり、お気に入りの商品を探していました。■訪れた人「（窯元がある）