◇セ・リーグ巨人7―2DeNA（2026年4月25日横浜）巨人は序盤に打線が爆発してDeNAを下し、連敗とBクラス転落を阻止。貯金を今季最多タイの3に戻した。DeNAは6連勝でストップ。4試合ぶりスタメンマスクとなった新主将・岸田が初回に左翼フェンス直撃の適時二塁打を放って先制。2回には育成出身の平山が3年目、通算19打席目でプロ初本塁打となる一発を左中間スタンド中段に放ってリードを2点に広げた。3回には岸田の2打席